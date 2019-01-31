Lübnan'da Yeni Hükümet Kuruldu - Başbakan Saad Hariri
19 dakika önce
Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından yeni hükümet kuruldu.
Lübnan
'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından yeni hükümet kuruldu.
Lübnan'da 6 Mayıs
2018'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri, kabine listesini sunmak için akşam saatlerinde Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'na çıktı.
Hariri'nin ardından Meclis Başkanı Nebih Berri
'nin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmasıyla üçlü görüşme gerçekleştirildi.
Görüşme sonrası Lübnan Başbakanı Saad Hariri basın açıklaması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:01 Kaynak: AA
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