Lübnan'da yeni hükümete güvenoyu öncesi protestolar - Son Dakika

Göstericilere biber gazı atılması

Tazyikli su sıkılması

Beton bariyerlere çıkanlar Lübnan Meclisinde, Hizbullah ve siyasi müttefiklerinden oluşan 8 Mart Bloku destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hasan Diyab hükümetine güvenoyu oturumu öncesi protesto eylemleri düzenlendi. Beyrut'taki Şehitler Meydanı'ndan meclise açılan ancak beton bariyerlerle kapatılan noktada toplanan göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.