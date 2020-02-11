Son Dakika › Güncel › Lübnan'da yeni hükümete güvenoyu öncesi protestolar - Son Dakika
Lübnan'da yeni hükümete güvenoyu öncesi protestolar
6 saat önce
Göstericilere biber gazı atılması Tazyikli su sıkılması Beton bariyerlere çıkanlar Lübnan Meclisinde, Hizbullah ve siyasi müttefiklerinden oluşan 8 Mart Bloku destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hasan Diyab hükümetine güvenoyu oturumu öncesi protesto eylemleri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:20 Kaynak: AA
Göstericilere biber gazı atılması
Tazyikli su sıkılması
Beton bariyerlere çıkanlar Lübnan Meclisinde, Hizbullah ve siyasi müttefiklerinden oluşan 8 Mart Bloku destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hasan Diyab hükümetine güvenoyu oturumu öncesi protesto eylemleri düzenlendi. Beyrut'taki Şehitler Meydanı'ndan meclise açılan ancak beton bariyerlerle kapatılan noktada toplanan göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.
Son Dakika Eksi 21 derecede havaya atılan su, yere buz taneciği olarak düştü Adana'da soğuk yüzünden musluktan akan su dondu Futbolcu Josef Sural davasında karar çıkmadı Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu