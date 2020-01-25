Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteri - Son Dakika

Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteri

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki hükümet binası önünde toplanan göstericiler, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümeti protesto etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki hükümet binası önünde toplanan göstericiler, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümeti protesto etti. Güvenlik güçleri, binanın önündeki demir bariyerleri aşan göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında Lübnanlı bir baba ile kucağındaki oğlu zor anlar yaşadı.

Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteri

Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 05:30:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]