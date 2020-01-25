Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteri - Son Dakika

Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteri
6 saat önce
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki hükümet binası önünde toplanan göstericiler, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümeti protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:19 Kaynak: AA
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki hükümet binası önünde toplanan göstericiler, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümeti protesto etti. Güvenlik güçleri, binanın önündeki demir bariyerleri aşan göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında Lübnanlı bir baba ile kucağındaki oğlu zor anlar yaşadı.
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