Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteri - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki hükümet binası önünde toplanan göstericiler, Hassan Diyab başbakanlığında kurulan yeni hükümeti protesto etti. Güvenlik güçleri, binanın önündeki demir bariyerleri aşan göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında Lübnanlı bir baba ile kucağındaki oğlu zor anlar yaşadı.