Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika
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Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteriler sürüyor

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce gösterici, yeni hükümeti protesto etti.

Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteriler sürüyor, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce gösterici, yeni hükümeti protesto etti.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı protestoların başladığı 17 Ekim 2019'dan beri eylemlerin merkezi haline gelmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Beyrut merkezindeki Şehitler Meydanı, bu sabah trafiğe açıldı.

Bunun üzerine öğle saatlerinden itibaren Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, kendilerine ait çadırları barındıran meydanın açılmasına tepki gösterdi.

Bugüne kadar polislerin demir bariyerlerle kapalı tuttuğu Şehitler Meydanı'na açılan yolları beton bloklarla kapatan göstericiler, akşama kadar sürdürdükleri eylemleri sırasında "Devrim", "Hassan Diyab hükümetine hayır", "Suudi Arabistan ve İran'ın müdahalelerine hayır", "Mezhep eksenli yönetime hayır" ve "Yolsuzluğa hayır ve yağmalanan malların iadesini istiyoruz" şeklinde çeşitli sloganlar attı.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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