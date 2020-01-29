Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce gösterici, yeni hükümeti protesto etti. Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı protestoların başladığı 17 Ekim 2019'dan beri eylemlerin merkezi haline gelmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Beyrut merkezindeki Şehitler Meydanı, bu sabah trafiğe açıldı.