Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika
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Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteriler sürüyor

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce gösterici, yeni hükümeti protesto etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce gösterici, yeni hükümeti protesto etti. Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı protestoların başladığı 17 Ekim 2019'dan beri eylemlerin merkezi haline gelmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Beyrut merkezindeki Şehitler Meydanı, bu sabah trafiğe açıldı.

Lübnan'da yeni hükümete karşı gösteriler sürüyor

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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