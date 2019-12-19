Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab'dan "reform ve istikrar" vaadi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab'dan 'reform ve istikrar' vaadi - Son Dakika

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab'dan "reform ve istikrar" vaadi

6 saat önce

Lübnan'da yeni hükümeti oluşturmakla görevlendirilen Hassan Diyab, hızlı bir reform planıyla ülkeyi istikrara kavuşturacak hükümeti kurmaya çalışacağını söyledi.

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab'dan

Lübnan'da yeni hükümeti oluşturmakla görevlendirilen Hassan Diyab, hızlı bir reform planıyla ülkeyi istikrara kavuşturacak hükümeti kurmaya çalışacağını söyledi.

Diyab, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmek üzere çağrıldığı Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Hızlı bir reform planıyla Lübnan'ı istikrara kavuşturacak hükümeti kurmaya çalışacağım." diyen Diyab, ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini ve ciddi çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Diyab, "Lübnan'ı korumaya almanın yanı sıra kurtarma sürecini başlatacak ve Lübnanlıların vatanlarına olan güvenlerini geri getirecek ulusal birliğe muhtaç olduğumuz bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Lübnanlılara "bağımsız" biri olarak seslendiğini vurgulayan Diyab, "64 gündür acılarınızı dinliyorum" diyerek, halkın hayalini kurduğu hukuk devletine kavuşacağını savundu.

Hükümeti kurma süreci kapsamında siyasi güçlerle istişarelere başlaması için Avn'a talepte bulunduğunu aktaran Diyab, tüm Lübnanlılardan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, yeni kabineyi oluşturma görevini bugün Diyab'a verdi.

Akademisyen Hassan Diyab, Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Hassan Diyab kimdir?

Hassan Diyab, 2011 yılında kurulan Necib Mikati hükümetinde Yüksek Eğitim ve Öğretim Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Sünni bir ailenin çocuğu olarak 1 Haziran 1959'da Beyrut'ta dünyaya gelen Hassan Diyab, evli ve 3 çocuk babası.

Lisansını İletişim Fakültesinde yapan Diyab, yüksek lisansını elektronik, doktorasını ise bilgisayar mühendisliği alanında yaptı. Diyab, 1985 yılından bu yana Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Mişel Avn, Ak Saray, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması
İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
03:44 Fransa'da bir polis daha sarı yelekliye şiddetten dolayı ceza aldı - Son Dakika
03:36 BM Libya Özel Misyonu: "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz" - Son Dakika
03:30 Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih'in "Drone" ile tehdit edildiği iddiası - Son Dakika
03:20 Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu - Son Dakika
03:11 DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 03:51:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab'dan "reform ve istikrar" vaadi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]