Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, Rusya'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Rusya'da temaslarda bulundu.

Başkent Moskova'yı ziyaret eden Hariri, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldi.

Görüşme esnasında açıklamalarda bulunan Hariri, Lübnan'da hükümetin henüz kurulamadığını ancak bunun gerçekleşeceğini belirtti.

Hariri, "Hükümetin kurulmasının ardından ülkede reformların hayata geçirilmesi çerçevesinde dışardan yardıma ihtiyacımız olacak. Bu bağlamda, elektrik enerjisi ile altyapı ve yolların inşaatı ile ilgili alanlarda Rus şirketlerinin yatırım yapmasını bekliyoruz." dedi.

Rusya Başbakanı Mişustin de Lübnan ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğini sürdüreceklerini dile getirdi.

Putin, Hariri ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'da bulunan Hariri ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, Lübnan'daki siyasi durum ve yeni hükümetin oluşturulması ve ekonomik krizin atlatılması ile ilgili alınan önlemler hakkında Putin'e bilgi verdi.

Rus tarafının Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediği vurgulanan görüşmede, Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkesine güvenli şekilde dönmeleri için uygun koşulların oluşturulması konusunda birlikte çalışmaya hazır olunduğu dile getirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve uluslararası konular da ele alındı.