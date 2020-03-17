Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 120'ye yükseldi - Son Dakika
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Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 120'ye yükseldi

41 dakika önce

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 120'ye yükseldi, System.String[]

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Kovid-19 vaka sayısının 21 kişi daha artarak 120'ye çıktığını belirtti.

Ülkede tespit edilen her vakanın kaynağını bulmaya çalıştıklarını aktaran Hasan, kaynağını bilmedikleri 3 vakanın olduğuna dikkati çekti.

Lübnan vatandaşlarına seslenen Hasan, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı ve hükumet olarak aldıkları kararlara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkede Kovid-19 vakasının 99 olduğunu ve 3 kişinin söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, önceki gün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler sağlık konusunda olağanüstü hal yaşıyoruz. Bu nedenle hükumet, 29 Mart'a kadar ülkede olağanüstü hal ilan ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan, dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla da mücadele ediyor.

Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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