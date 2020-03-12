Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 73'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 73'e yükseldi - Son Dakika

Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 73'e yükseldi

6 saat önce

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 73'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 73'e yükseldi, System.String[]

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 73'e yükseldiği bildirildi.

Refik Hariri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 206 kişiye test yapıldığı ve 7 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada son kişilerle birlikte ülkede vaka sayısının 73'e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Lübnan Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Asım Arraci, Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın da katıldığı bir basın toplantısında ülkede koronavirüs vakaları için gereken solunum cihazlarının yetersiz olduğunu söyledi.

Bankacılık Çalışanları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da bankaların 14 Mart'ta Kovid-19'a karşı önleyici tedbirler almak ve dezenfekte amaçlı bir günlüğüne kapalı olacağı kaydedildi.

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan, dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla da mücadele ediyor. Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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