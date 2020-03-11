Lübnan'da yeni tip koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika
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Lübnan'da yeni tip koronavirüs vakaları artıyor

6 saat önce

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 9 artarak 59'a yükselirken, ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs vakaları artıyor, System.String[]

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 9 artarak 59'a yükselirken, ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, son 24 saatte 9 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nde dün yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmişti.

Lübnan'da, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 2, hastanelerde tedavisi sürenlerin sayısı 59'a çıkmış oldu.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler

Ziraat ve Kültür Bakanı Abbas Murtaza, salgının yayılmasını önleme kapsamında Bakanlığa bağlı müze ve tarihi mekanların ikinci bir duyuruya kadar ziyaretlere kapatıldığını bildirmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan tarafından spor kulüplerine ve kuruluşlarına gönderilen genelgede de ayın sonuna kadar tüm etkinliklere ara verilmesi istenmişti.

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) ise Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelere uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya almıştı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Bu arada Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi Başkanı Abdulemir Kablan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle başta cuma namazı olmak üzere cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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