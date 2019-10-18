Son Dakika Haberleri: Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildi
Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildi

Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildi

1 saat önce

Lübnan'da yüzlerde kişi yeni vergi uygulaması dolayısı ile hükümet karşıtı protesto gerçekleştirildi.

Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildi, System.String[]

Lübnan'da yüzlerde kişi yeni vergi uygulaması dolayısı ile hükümet karşıtı protesto gerçekleştirildi.


Lübnan'da hükümetin 2020'den itibaren telekomünikasyon uygulamalarına koyacağı vergiye karşı protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi başta başkent Beyrut'ta olmak üzere çeşitli kentlerde yeni vergi uygulamasına karşı hükümeti protesto etti. Hükümet aleyhine sloganları atan protestocular, ülkedeki kötü ekonomik durumdan hükümeti sorumlu tuttu. Protestocular birçok kentte lastikleri yakarak ana yolları kapattı.


Lübnan'da hükümet, ülkede WhatsApp, Viber ve Messenger gibi arama uygulamalarına 2020'den itibaren vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı. - BEYRUT

Hükümet, Lübnan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
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