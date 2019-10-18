Son Dakika Haberleri: Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildi
Son Dakika Güncel Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildi

Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildi

41 dakika önce

Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildiBEYRUT - Lübnan'da yüzlerde kişi yeni vergi uygulaması dolayısı ile hükümet karşıtı protesto gerçekleştirildi.

Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildi

BEYRUT - Lübnan'da yüzlerde kişi yeni vergi uygulaması dolayısı ile hükümet karşıtı protesto gerçekleştirildi.

Lübnan'da hükümetin 2020'den itibaren telekomünikasyon uygulamalarına koyacağı vergiye karşı protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi başta başkent Beyrut'ta olmak üzere çeşitli kentlerde yeni vergi uygulamasına karşı hükümeti protesto etti. Hükümet aleyhine sloganları atan protestocular, ülkedeki kötü ekonomik durumdan hükümeti sorumlu tuttu. Protestocular birçok kentte lastikleri yakarak ana yolları kapattı.

Lübnan'da hükümet, ülkede WhatsApp, Viber ve Messenger gibi arama uygulamalarına 2020'den itibaren vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı.

Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildi

Hükümet, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile ABD anlaşması sonrası David Rothschild'ten dikkat çeken mesaj: Erdoğan, Trump'ı yıktı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu Geçici ateşkes sonrası terörist elebaşı Mazlum Kobani'den ilk yorum geldi ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk tepki: Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 01:18:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da yeni vergi uygulaması protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]