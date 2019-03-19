Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları Protesto Edildi

Lübnan'da Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları Protesto Edildi

1 saat önce

Lübnanlı öğrenciler, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

Lübnan'da Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları Protesto Edildi, System.String[]
Lübnanlı öğrenciler, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

Öğrenciler, Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınamak için başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi kampüsünde bir araya geldi.

Terörün her şekline ve ırkçı söylemlere tepki gösteren eylemciler, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da destek mesajı verdi.


Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:12 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı Yeni Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim Okundu MHP Lideri Bahçeli, CHP Ankara Adayı Yavaş Hakkındaki İddialarla İlgili Konuştu: Adaylıktan Çekilmelidir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 23:59:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları Protesto Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]