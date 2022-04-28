Lübnan'da yoğun talep sonucu defter kalmayınca pasaport başvuruları askıya alındı - Son Dakika
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Lübnan'da yoğun talep sonucu defter kalmayınca pasaport başvuruları askıya alındı

28.04.2022 23:37
Lübnan'da yoğun talep sonucu defter kalmayınca pasaport başvuruları askıya alındı

Lübnan İçişleri Bakanlığı, yüksek talep sonucu stokta defter kalmaması nedeniyle pasaport başvurularının askıya alındığını duyurdu.

Lübnan İçişleri Bakanlığı, yüksek talep sonucu stokta defter kalmaması nedeniyle pasaport başvurularının askıya alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren pasaport işlemleri için yeni randevu kabul edilemeyeceği, sadece mevcut başvurular üzerinden hizmet verileceği ifade edildi.

Açıklamada, pasaport başvuru merkezlerinde 2020'den bu yana çok yoğun işlem yapıldığı, pasaport almak isteyenlerin sayısının neredeyse 10 kat arttığı kaydedildi.

Yoğun başvuru nedeniyle pasaport defterinde sıkıntı yaşandığına işaret edilen açıklamada, tedarikçi firmanın talep edilen miktarda defter temin edemediği aktarıldı.

Ülkede 2019'dan beri yaşanan ekonomik kriz ve 20 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle birçok Lübnanlı daha iyi bir yaşam için başka ülkelere göç etmeye çalışıyor.

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İçişleri Bakanlığı, Pasaport, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da yoğun talep sonucu defter kalmayınca pasaport başvuruları askıya alındı - Son Dakika


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