Üye Girişi
Lübnan'da yolları kapatan eylemciler ile askerler arasında çıkan olaylarda 19 kişi yaralandı - Son Dakika

Lübnan'da yolları kapatan eylemciler ile askerler arasında çıkan olaylarda 19 kişi yaralandı

16.07.2021 19:08
Lübnan'da yolları kapatan eylemciler ile askerler arasında çıkan olaylarda 19 kişi yaralandı, System.String[]

Lübnan'ın kuzeyinde kötüleşen hayat koşullarını protesto eden vatandaşlar ile askerler arasında yaşanan olaylarda 15'i asker olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Lübnan'ın kuzeyinde kötüleşen hayat koşullarını protesto eden vatandaşlar ile askerler arasında yaşanan olaylarda 15'i asker olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, kuzeydeki Trablusşam kentinin Cebel Muhsin (Muhsin Dağı) bölgesinde kötüleşen hayat koşullarının yanı sıra benzin ve motorin ile ilaç bulunamamasını protesto etmek amacıyla yolu kesme eylemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Ordu birliklerinin yolu trafiğe açma girişimine karşı eylemcilerle yaşanan gerginliğe karşı askerlerin havaya ateş açtığı aktarılan haberde, eylemcilerden biri ağır 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, gerginliğin artması üzerine ise ordunun bölgeye takviye gönderdiği bilgisine yer verildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Cebel Muhsin bölgesinde gençlerin attığı el bombası sonucu 5 ve eylemcilerin attığı taşlarla da 10 asker yaralandı.

Ekonomik krize rağmen siyasi güçlerin yeni hükümeti kurma çalışmalarında anlaşmaya varamadığı Lübnan'da, karaborsada dolar yükselmesine ve hayat pahalılığına karşı ülkenin farklı bölgelerinde ateşe verilen araç lastikleriyle yolları trafiğe kapatma eylemleri yapılıyor.

Lübnan'da 22 Ekim 2020'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, önceki gün teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.

Dün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında Avn ile yeniden bir araya gelen Hariri, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, "Hariri, mezhep eksenli dağılımda, bakanlıklarda ve getirilecek isimler üzerinde herhangi bir değişik yapılmasını reddetti." ifadesine yer verilmişti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada bugün dolar 23 bin 300 lira üzerinden işlem gördü.

Toros Dağları, Protesto, Lübnan, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da yolları kapatan eylemciler ile askerler arasında çıkan olaylarda 19 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi 19:08 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim 18:31 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor 18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi 17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı 17:25 Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı 16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı         
19:42
İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı         
19:11
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı         
18:30
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir         
18:24
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül         
18:21
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti         
17:01
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak         
16:55
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Koronavirüsü zar zor atlatan Seda Bakan, hastalığın etkisinden kurtulamadı Koronavirüsü zar zor atlatan Seda Bakan, hastalığın etkisinden kurtulamadı         
16:10
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 20:01:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da yolları kapatan eylemciler ile askerler arasında çıkan olaylarda 19 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement