Lübnan'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezinden "ebru sanatı" etkinliği - Son Dakika
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Lübnan'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezinden "ebru sanatı" etkinliği

14.03.2022 14:25
Lübnan'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezinden "ebru sanatı" etkinliği

Lübnan'daki Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Sayda kentindeki bir huzurevinde "ebru sanatı" etkinliği düzenledi.

Lübnan'daki Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Sayda kentindeki bir huzurevinde "ebru sanatı" etkinliği düzenledi.

Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, yaklaşan Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Dar Selam Huzurevi sakinlerini ebru sanatıyla buluşturdu.

Lübnan'da yaşayan Ebru Ustası Senem Mehtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebrunun su ve boya ile yapılmasından dolayı çok rahatlatıcı bir etkisi olduğunu söyledi.

"Ebru sanatı birçok insanın psikolojik olarak terapi edilmesi ve iyileştirilmesine vesile oluyor." diyen Mehtar, sanatın yaşlılar üzerindeki etkisinden yola çıkarak ebruyu burada icra etmek istediklerini belirtti.

Etkinlik vesilesiyle ilk defa ebru ile tanışan yaşlılar, müzik eşliğinde kağıdın suyla buluşarak sanata dönüşmesini izledi.

Etkinlik, Türk lokumu ve kahve ikramının ardından sona erdi.

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Yunus Emre Türk, Huzurevi, Lübnan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezinden 'ebru sanatı' etkinliği - Son Dakika


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