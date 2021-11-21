Lübnan'da yurt dışı seçmen sayısı önceki seçime göre neredeyse üç kat arttı - Son Dakika

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Mart 2022'deki genel seçimlerde oy kullanabilecek yurt dışı seçmen sayısının 244 binden fazla olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'de başlayan ve dün sona eren seçmen kayıtlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yurt dışı temsilciliklerindeki kayıt işlem sonuçlarına göre, 244 bin 442 kişinin oy kullanmak için kayıt yaptırdığı kaydedildi.

Ülkede 2018'de yapılan genel seçimlerde yurt dışında 92 bin seçmen bulunuyordu. Son kayıtlara göre, yurt dışı seçmen sayısı önceki seçime göre neredeyse üç kat arttı.

Son nüfus sayımı 1930'larda yapılan Lübnan'da resmi olmayan verilere göre ülkenin nüfusu yaklaşık 6 milyon civarında ve 1 milyon 300 bin Lübnanlı da diasporada yaşıyor.

Ülkenin 2019'den beri içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa'ya ciddi göç olduğu tahmin ediliyor.