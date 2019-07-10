Lübnan'da zorlu bir sürecin ardından kurulan hükümet yeni sınavdan geçiyor

Lübnan'da Başbakan Saad el-Hariri'nin yaklaşık 9 ay süren çalışmalar ve çetin siyasi pazarlıklar sonucu 31 Ocak'ta kurduğu ulusal birlik hükümeti, Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırı sonrası oluşan gerilim nedeniyle zor bir sınavdan geçiyor.

MAHMUT GELDİ - Lübnan'da Başbakan Saad el-Hariri'nin yaklaşık 9 ay süren çalışmalar ve çetin siyasi pazarlıklar sonucu 31 Ocak'ta kurduğu ulusal birlik hükümeti, Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırı sonrası oluşan gerilim nedeniyle zor bir sınavdan geçiyor.

Maruni Hristiyan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Cebel-i Lübnan vilayetini ziyaret edeceğinin açıklanmasıyla başlayan tepkiler ve Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyuna 30 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırı sonrası oluşan gerilim, hükümet çalışmalarını rehin almış durumda.

Dışişleri Bakanı Basil, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Aley bölgesindeki Dürzi halkın tepkileri üzerine ziyaretini iptal etmiş ancak Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Garib'in konvoyu söz konusu ziyaretin protesto edildiği bölgeden geçişi sırasında silahlı saldırının hedefi olmuştu. Saldırıda Garib'in koruma ekibinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Dürzi bölgesinde Dışişleri Bakanı'na yönelik bu tepkinin nedeni ise Basil'in, ziyaret planını duyurmadan birkaç gün önce yaptığı bir konuşmasında Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Velid Canbolat'ı eleştiren ifadeler kullanmış olması.

Bakan Garib ve partisinin tutumu

Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Garib ve mensubu olduğu Dürzi Demokrasi Partisi'nin lideri Talal Arslan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, isim vermeden Dürzilerin güçlü lideri ve rakibi Velid Canbolat'ın başkanlığındaki İlerlemeci Sosyalist Partisi'ni suçladı.

Aley bölgesinde yaşananların doğrudan iç barışı hedef alan bir eylem olduğunu savunan Arslan, olayın Yargı Konseyi'ne intikal etmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Saldırıyla ilgili şu ana kadar 2 şüpheli yakalanırken, Dürzi Demokrasi Partisi ise söz konusu saldırıya 30'dan fazla kişinin karıştığını ileri sürerek tüm bu kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.

Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin tutumu

İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin lideri Canbolat, yaptığı açıklamada, hiçbir kanıt olmadan yapılan suçlamaların bir tarafa bırakılması ve olayla ilgili kurumların elde edeceği sonucun beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Partisinin hukukun üstünde olmadığının altını çizen Canbolat, ilk andan itibaren olayın bağımsız şekilde ilgili kurumlarca soruşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Yerel basına konuşan İlerlemeci Sosyalist Partisi'nden Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Ekrem Şuhayb, Dürzi lider Canbolat'ın bu ülkenin çıkarları için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi.

Bakan Şuhayb, Aley bölgesinde yaşanan olay üzerinden Dürzi lider Canbolat'ı yıpratma çabalarına tepki olarak hükümette yer alan İlerlemeci Sosyalist Partisi'nden iki bakanın istifa edebileceği iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bizim siyasi ortak ve müttefiklerimiz var. Tutumlarımız da her zaman halkın çıkarları doğrultusunda müttefiklerimizle koordineli şekilde olacaktır."

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı bir araya geldi

Meclis Başkanı Nebih Berri, önceki gün, Aley bölgesindeki olay ve sonrasında yaşanan gerilimi ele almak üzere, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair basına sızan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Avn, olaya ilişkin yasal sürecin şeffaf biçimde tamamlanması ve suçluların ortaya çıkarılması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Bakanlar Kurulu hala toplanamadı

Aley'de yaşanan olaydan iki gün sonra 2 Temmuz'da yapılması gereken Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı, aynı saatlerde Dışişleri Bakanı Basil'in bazı bakanlar ile kendi makamında bir araya gelmesi üzerine ertelendi.

Başbakan Hariri, Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Aley bölgesinde yaşanan olayla ilgili gerginliğin yatıştırılması için Bakanlar Kurulu toplantısını ertelediklerini söyledi.

Hariri, ulusal birlik hükümeti üyelerinin çoğunun hazır bulunmasına rağmen "gerginliğin önüne geçmek" için toplantıyı 48 saat ertelediklerini kaydetti.

Başbakan Hariri'nin ayrıca eski Kültür Bakanı Gattas Huri üzerinden Cumhurbaşkanı Avn'a "hükümeti bu gerilimden uzak tutmak gerektiği" mesajı ilettiği aktarıldı.

Aley'de yaşanan olayın Yargı Konseyi'ne intikal etmesi konusuna hükümet çalışmalarında yer vermeyeceklerini ifade eden Hariri, bu yönde atılacak bir adımın hükümeti bölebileceğini dile getirdi.

Lübnan ulusal birlik hükümeti, Başbakan Hariri'nin verdiği 48 saatlik sürenin üzerinden bir haftayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hala toplanamadı.

Lübnan'ın ulusal birlik hükümeti

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çetin siyasi pazarlıklar neticesinde 31 Ocak'ta kurulan ulusal birlik hükümetinde, muhalefette kalmayı tercih eden Hristiyan Ketaib Partisi dışındaki tüm gruplar temsil ediliyor.

Cumhurbaşkanı Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketi'nin 9 bakanla en çok temsiliyet gösterdiği yeni kabinede, Başbakan Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nden ise 6 isim yer alıyor.

Hükümette, Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi 4, Şii Hizbullah ve Emel Hareketi 3'er, Dürzi lider Canbolat'ın İlerlemeci Sosyalist Partisi 2 ve Ermeni Taşnak Partisi, Hristiyan Marada Partisi ve Sünni bağımsız vekiller de 1'er bakanla temsil ediliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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