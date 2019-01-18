Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Arap Özel Sektör Forumu Sona Erdi

Lübnan'daki Arap Özel Sektör Forumu Sona Erdi

58 dakika önce

Arap Özel Sektör Forumu, Arap serbest ticaret bölgesinin karşılaştığı engellerin kaldırılmasını istedi.

Lübnan'daki Arap Özel Sektör Forumu Sona Erdi, System.String[]
Arap Özel Sektör Forumu, Arap serbest ticaret bölgesinin karşılaştığı engellerin kaldırılmasını istedi.

Başkent Beyrut'ta Arap Ticaret Odaları Birliği tarafından Arap Birliği, Lübnan Ticaret Odaları Birliği ve Başbakan Saad el-Hariri'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 2 gün süren "Arap Özel Sektör Forumu" sona erdi.

Kapanış oturumunda, forumda alınan tavsiye kararlarını açıklayan Arap Ticaret Odaları Birliği Genel Sekreteri Halid Hanefi, bunların başında büyük Arap serbest ticaret bölgesinin önündeki engellerin kaldırılması ve ticaretin geliştirilmesinin yer aldığını söyledi.

Arap ülkelerinin yatırım hareketlerini ve işletme sahiplerinin çalışmalarını kolaylaştırması gerektiğini dile getiren Hanefi, Arap dünyasında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında ve savaştan etkilenen Arap ülkelerinin yeniden imarında özel sektörün rolünün arttırılması çağrısı yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Arap Birliği'nin, büyük Arap serbest ticaret bölgesinin sorunlarının çözülmesi konusundaki çabaları ve başarılarına değindi.

Tavsiye kararlarının 19-20 Ocak'ta başkent Beyrut'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne sunulması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:59 Kaynak: AA

Lübnan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdal Beşikçioğlu, 'Behzat Ç.' Davasını Kaybetti! Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: DEAŞ Sona Ermedi

Hannover 96, Eren Derdiyok'u Transfer Etmekten Vazgeçti Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile 0-0 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 01:57:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Arap Özel Sektör Forumu Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]