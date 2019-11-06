Lübnan'daki barışçıl gösteriler sürüyor

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan barışçıl protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız hükümetin bir an önce kurulması talebiyle devam ediyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde sabahın erken saatlerinde yolları kapatan gruplar halindeki eylemciler, 29 Ekim'de istifasını veren hükümet yerine bağımsız teknokratlardan oluşan yeni hükümetin bir an önce kurulması ve ardından erken seçimlere gidilmesi, yolsuzlukla mücadele ve bugüne kadar yolsuzluğa bulaşan yetkililerin hesap vermesi gibi taleplerini yineledi.

Halkın meydanlara indiği 17 Ekim'den bu yana yolları kapatma eylemine sık sık başvuran protestocular, bugün de kamu kurumlarının çalışmalarını engelleme girişiminde bulundu.

Başkent Beyrut'taki Adalet Sarayı, Merkez Bankası ve iletişim şirketleri önünde toplanan gruplar, yıllardır süren yolsuzluklara karşı harekete geçilmesi yönünde sloganlar attı ve bir süre görevlilerin içeriye girmesini engelledi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde ise Merkez Bankası ve diğer bazı kamu kurumlarının önünde toplanan göstericiler, vatandaşı zengin ve yoksul olarak ayıran finansal politikaların son bulması talebiyle sloganlar attı.

Beyrut'taki Eğitim Bakanlığı binasının önünde düzenlenen gösterinin yanı sıra ülkenin farklı bölgelerindeki birçok okul ve üniversite, öğrencilerin hükümet karşıtı protestolara destek için düzenlediği gösteriler üzerine eğitime ara verdi.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Başbakan Saad el-Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri, 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.