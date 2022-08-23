Beyrut Limanı'ndaki patlamada harabeye dönen silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyrut Limanı'ndaki patlamada harabeye dönen silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı

23.08.2022 09:10
Beyrut Limanı'ndaki patlamada harabeye dönen silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada harabeye dönen tahıl silosunun kuzey kısmındaki tüm bloklar yıkıldı.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada harabeye dönen tahıl silosunun kuzey kısmındaki tüm bloklar yıkıldı.

Beyrut Limanı patlamasında ağır hasar gören ancak adli soruşturma nedeniyle yıkılamayan tahıl silosunda hazirandan bu yana yangınlar çıkıyordu.

İki aydır devam eden yangınlar nedeniyle silonun kuzey kısmındaki 8 blok sabah saatlerinde yerle bir oldu. Silodan geriye sadece güney kısmındaki bloklar kaldı.

Tahıl silosunun ilk 2 bloğu 31 Temmuz, diğer 4 bloğu da liman patlamasının 2. yıl dönümü olan 4 Ağustos'ta devrilmişti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 50 yıllık silonun kuzey kısmında geriye kalan blokların düşeceği uyarısında bulunmuştu.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin olay nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.

YORUMLAR
500
Beyrut Limanı'ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı Beyrut Limanı'ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı
Kaynak: AA

Beyrut Limanı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut Limanı'ndaki patlamada harabeye dönen silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:02 Bakan Nureddin Nebati'den çarpıcı sözler! Enflasyonda düşüş için tarih verdi
11:46 Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Civan Canova için düzenlenen törende Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına hakim olamadı
11:42 Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi!
11:50 Sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı: Asgari ücretliler ödeyebilecek
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
11:13 Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!
11:03 Sağlık Bakanı Koca tarih verip uyardı: 65 yaş üstü hatırlatma dozlarını yaptırmalı
10:57 Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize vermeyen AB ve ABD'yi eleştirdi: Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gramı 1.012 liradan satılıyor
10:54 Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir ailenin bebeği beyni kafatasının dışında doğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 12:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: Beyrut Limanı'ndaki patlamada harabeye dönen silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement