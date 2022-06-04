Lübnan'daki Beyrut Ulusal Müzesi 80. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Lübnan'daki Beyrut Ulusal Müzesi 80. Yıl Dönümünü Kutladı

04.06.2022 15:14
Lübnan'daki Beyrut Ulusal Müzesi 80. Yıl Dönümünü Kutladı

BEYRUT, 4 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Ulusal Müzesi, Cuma günü açılışının 80. yıl dönümünü kutladı.

BEYRUT, 4 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Ulusal Müzesi, Cuma günü açılışının 80. yıl dönümünü kutladı.

Lübnan'daki Beyrut Ulusal Müzesi 80. Yıl Dönümünü Kutladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Ulusal Müzesi'nde düzenlenen bir konser, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Lübnan'daki Beyrut Ulusal Müzesi 80. Yıl Dönümünü Kutladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Ulusal Müzesi'nde fotoğraf çeken bir fotoğrafçı, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Lübnan'daki Beyrut Ulusal Müzesi 80. Yıl Dönümünü Kutladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Ulusal Müzesi'ni ziyaret eden insanlar, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki Beyrut Ulusal Müzesi 80. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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