Lübnan'daki Hizbullah yetkilileri Canbolat ile yaptıkları görüşmede "İsrail ile savaş ihtimaline" değindi - Son Dakika
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Lübnan'daki Hizbullah yetkilileri Canbolat ile yaptıkları görüşmede "İsrail ile savaş ihtimaline" değindi

12.08.2022 14:05
Lübnan'daki Hizbullah yetkilileri Canbolat ile yaptıkları görüşmede "İsrail ile savaş ihtimaline" değindi

Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat ile görüşen Hizbullah yetkilileri, İsrail ile savaş çıkması ihtimalinden söz etti.

Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat ile görüşen Hizbullah yetkilileri, İsrail ile savaş çıkması ihtimalinden söz etti.

Lübnan merkezli "Annahar" gazetesinde yer alan haberde, Canbolat ve Hizbullah'tan bazı yetkililerin cumhurbaşkanlığı seçimleri ve İsrail ile ABD ara buluculuğunda devam eden tartışmalı deniz sınırı meselesini görüştükleri belirtildi.

Habere göre Hizbullah heyeti, Canbolat ile yaptıkları görüşmede, "Lübnan'ı haklarından mahrum bırakma konusunda ısrarcı olması halinde İsrail ile savaşın ihtimal dahilinde olduğunu" söyledi.

Hizbullah yetkilileri, 2 Temmuz'da İsrail'in gaz arama çalışması yaptığı Kariş bölgesine İHA göndermelerinin ise "deniz sınırı müzakerelerinde Lübnan'ın pozisyonunu güçlendirmek ve Lübnan'ın gaz ile petrol çıkarmasına müsaade edilmesi" amacı taşıdığını savundu.

İsrail ordusu, 2 Temmuz'da Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Kariş bölgesine İHA göndermesinin devletin onayı dışında ve diplomatik teamüllere aykırı olduğunu söylemişti.

ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Son olarak Hochstein, 1 Ağustos'ta, başkent Beyrut'a gelip Lübnanlı yetkililerle görüşme yaptıktan sonra önümüzdeki haftalarda anlaşma sağlanmasından umutlu olduklarını açıklamıştı.

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Lübnan: İsrail'in Gazze saldırıları deniz sınırının belirlenmesi dosyasını geciktirdi Lübnan: İsrail'in Gazze saldırıları deniz sınırının belirlenmesi dosyasını geciktirdi
Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

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