Lübnan'daki ekonomik kriz Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartlarını zorlaştırdı - Son Dakika

Lübnan'daki ekonomik kriz Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartlarını zorlaştırdı

Lübnan'da uzun yıllardan beri birçok temel haktan yoksun yaşayan Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartları, ülkedeki ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da zorlaştı.

Lübnan'da uzun yıllardan beri birçok temel haktan yoksun yaşayan Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartları, ülkedeki ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da zorlaştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için geçen ay Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladı.

Koronavirüs salgınıyla daha da kötüleşen ekonomik kriz, yerel para biriminin dolar karşısında her geçen gün değer kaybetmesi ve gıda ürünlerinin büyük oranda ithal olması nedeniyle hayat pahalılığı ve yoksulluğun artmasına yol açtı.

Bu durum, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 72 yıldan beri birçok temel insani haktan yoksun olarak Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler ile yaklaşık 10 yıldır ülkelerindeki iç savaştan kaçmak zorunda kalan Suriyeli mültecileri doğrudan etkiledi.

Lübnan'daki Suriyeli ve Filistinli mülteciler, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle ülkedeki mevcut ekonomik kriz gölgesinde yaşadıkları sorunları AA'ya anlattı.

"Lübnan'da mülteciler için bir felaket durumu söz konusu"

Lübnan'daki Filistinli Gençler Heyeti Genel Koordinatörü Muaviye Heysem Ebu Hamide, 72 yıldan beri vatanlarından uzaklarda yaşayan Filistinlilerin dünyadaki en eski mülteciler olduğuna dikkati çekti.

Filistinli mültecilerin durumunu "felaket" olarak tanımlayan Ebu Hamide, "Filistinli mülteci, en eski mülteci olması ve koruma altında olmaması nedeniyle dünyadaki diğer mültecilerden farklıdır. Biz aktivistler olarak da Filistinli mültecilerin bulunduğu ülkeden diğer bir ülkeye gitme yönündeki taleplerinin gerçekleşmesi için birtakım çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Ebu Hamide, Filistinli mültecilerin ikamet ettiği bölgelerin Lübnan gibi yoğun nüfusa sahip ülkeler olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla her mülteci de ülkeye yük olmuş oluyor. Lübnan'da eskiden beri var olan Filistinli mültecilerin ardından Suriyeli mültecilerin de gelmesiyle bir felaket durumu söz konusu." diye konuştu.

"Dünyadaki diğer mülteciler gibi ayrımcılığa maruz kalıyorum"

Lübnan'daki Filistinli mültecilerden Sacide Osman, ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyerek şunları dile getirdi:

"Dünyadaki diğer birçok farklı millet gibi ben de Lübnan'da Filistinli mülteci statüsüyle ayrımcılığa maruz kalıyorum. Vatanımızdan uzak yaşama üzüntüsüyle birlikte yoksulluk ve hak ihlalleriyle karşı karşıyayız. Yaşadığımız bu sıkıntılardan dolayı da tutku ve hayallerimin peşinde gidemiyorum."

Diğer bir Filistinli mülteci Ebu Sacid de Lübnan'da hem devlet, hem Filistin yönetimi hem de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından ihmal edildiklerini savundu.

Ebu Sacid, Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı tüm kampların büyük oranda ihmal edildiğini aktardı.

Ekonomik kriz ve Kovid-19'dan sonra hayat daha da zorlaştı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler de ülkedeki mevcut ekonomik krizin yanı sıra Kovid-19 salgınının yol açtığı sorunların hayatı daha da zorlaştırdığından şikayet ediyor.

Suriyeli 20 yaşındaki Muhammed Samed, kendisinin de Lübnan'daki diğer tüm mülteciler gibi temel haklara sahip olmadığını söyledi.

Kampta çadırlarını kurdukları arazi sahibine yıllık 2 milyon Lübnan lirası (1300 dolar) kira ödediklerini aktaran Samed, elektrik faturası için ise aylık 60-70 bin lira (yaklaşık 50 dolar) ödeme yaptıklarını ve kendilerine yardımcı olacak kimsenin olmadığını dile getirdi.

Suriyeli mültecilerden Salim İzzet ise Lübnan'da ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını dolayısıyla iş imkanlarının kalmadığını ve dolayısıyla hayatın daha da kötüleştiğini ifade etti.

İş bulan mültecilerin gün boyu düşük ücretle çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan İzzet, "İş bulamayan ve geçinemeyen Suriyeli mülteciler var. BM'nin bazı mültecilere yaptığı aylık yardımlar 60 bin Lübnan lirası, bu da temel ihtiyaçları dahi karşılamıyor." dedi.

Suriyeli 50 yaşındaki Ummu Enis Salih de ekonomik krizle birlikte Lübnan yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybettiğini hatırlatarak, "Yeme ve içmenin yanı sıra harcamalarımız oldukça çok. Çalışıyoruz ancak dolar krizi nedeniyle alım gücü oldukça düştü." diye konuştu.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartlarını zorlaştırdı

Koronavirüs, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 02:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'daki ekonomik kriz Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartlarını zorlaştırdı - Son Dakika

Son Dakika

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu         
20:37
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi         
20:13
Denizlispor-Beşiktaş maçı başladı! Canlı Anlatım Denizlispor-Beşiktaş maçı başladı! Canlı Anlatım         
19:55
Emniyetten Emniyetten "bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip" iddiasına yalanlama         
19:54
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı         
19:45
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı         
19:19
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir         
19:18
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi         
18:40
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu         
18:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı         
18:30
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
18:20
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi         
18:12
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün         
17:57
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş         
17:54
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak         
17:37
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı         
17:25
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor         
17:23
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu         
17:22
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak         
17:12
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu         
17:10
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı         
17:08
Bakan Akar, Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi         
17:02
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı         
16:54
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak         
16:45
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu         
16:32
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım         
16:24
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var         
16:20
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 21:10:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'daki ekonomik kriz Filistinli ve Suriyeli mültecilerin hayat şartlarını zorlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei