Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki El-Cemaa el-İslamiyye'den suikast açıklaması
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Lübnan'daki El-Cemaa el-İslamiyye'den suikast açıklaması

8 saat önce

Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye, yetkililerinden Şeyh Muhammed Kasım el-Carrar'a düzenlenen suikastın sıradan bir olay olmadığını belirtti.

Lübnan'daki El-Cemaa el-İslamiyye'den suikast açıklaması, System.String[]
Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye, yetkililerinden Şeyh Muhammed Kasım el-Carrar'a düzenlenen suikastın sıradan bir olay olmadığını belirtti.
El-Cemaa el-İslamiyye Siyasi Büro Başkanı İmad el-Hut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Carrar'a düzenlenen suikastın sıradan bir olay olmadığını, suikastın arkasındaki kişi veya kişilerin profesyonel olduklarını söyledi.
"Suikast ilk olarak İsrail'i ikinci olarak da Carrar'ın Suriyeli mültecilere yardımı ve yanlarında durmasını hazmedemeyen kişileri işaret ediyor." diyen Hut, soruşturma neticesinde hangi tarafın olduğunu net olarak öğreneceklerini ifade etti.
Carrar'ın Suriyeli mültecilere yardımı Esed rejimi ve müttefiklerini rahatsız ettiğini belirten Hut, suikastta kullanılan materyallerin profesyonel bir tarafı işaret ettiğini kaydetti.

Suikastın düzenlendiği mekanda güvenlik kameralarının olduğunu ve olayı kaydettiğini dile getiren Hut, bir buçuk yıldan beridir Carra'ın kendisinin, ailesinin ve oğlunun öldürülmesine yönelik tehditler aldığını aktardı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlar, gece yarısı saatlerinde, El-Cemaa el-İslamiyye'nin halkla ilişkiler ve ülkenin İsrail sınırında yer alan Şeba bölgesi sorumlusu Carrar'a Er-Rahmet Dispanseri çıkısında ateş açtığını belirtmişti.
Carrar, saldırıda karın boşluğuna dört kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:02 Kaynak: AA
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