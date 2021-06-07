Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışma: 2 ölü - Son Dakika

Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı kampta çıkan çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin kaldığı Reşidiye Mülteci Kampı'nda dün sabah saatlerinde başlayan silahlı çatışmalar gün boyunca devam etti.

Uzun namlulu silahlar ile roketlerin kullanıldığı çatışmalarda 2 kişi yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Kamptaki Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplar, akşam saatlerinde çatışmaya karışan H.Z. ile kardeşi A.Z.'yi Lübnan güvenlik güçlerine teslim etti.

Gözaltına alındığı sırada sırtından yaralanan şüpheli H.Z. hastaneye kaldırıldı.

Reşidiye Mülteci Kampı'ndaki çatışmaların ardından şu anda bölgede sükunet sağlandı.

Lübnan'daki Filistinli mültecilere ait 12 kampta Birleşmiş Milletler verilerine göre yarım milyon civarında kişi yaşıyor. Kampların güvenliği, Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor.