Lübnan'daki Filistinli mülteciler Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti - Son Dakika
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Lübnan'daki Filistinli mülteciler Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti

7 saat önce

Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki göstererek protesto gösterileri düzenledi.

Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki göstererek protesto gösterileri düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Orta Doğu barış anlaşmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler, Trump'ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmayı protesto etmek için gösteriler düzenledi. Lübnan'ın güneyinde bulunan Sayda kentindeki Aynu'l-Helva Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı. Göstericiler, Trump karşıtı sloganlar atarak anlaşmayı kınadı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Trump'ın anlaşmasının Filistin davasını tasfiye etme projesi olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte açıkladıkları anlaşmanın sağlanması halinde Kudüs'ün, İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini duyurmuştu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Lübnan'daki Filistinli mülteciler Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti

Donald Trump, Filistin, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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