Lübnan'daki Filistinli mültecilerden İsrail ile normalleşme karşıtı gösteri - Son Dakika

Lübnan'ın güneyindeki Ayn el-Hilve Kampı'ndaki Filistinli mülteciler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini protesto etti.

Lübnan'daki Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayn el-Hilve kampındaki Filistinliler "öfke günü" adı altında İsrail ile normalleşme karşıtı protestolar düzenledi.

Protestolar sırasında konuşan Lübnan'daki Fetih Hareketi Genel Sekreteri Fethi Ebu el-Ardat, "İsimleri ne olursa olsun sorumluluğu olanlar; Kudüs, İslami ve Arap kimliğimizin temellerinden biridir. Kudüs olmadan ne Arap ne de İslami bir kimliğiniz olmaz." ifadelerini kullandı.

Ardat, "Bahreyn ve BAE Filistin halkına bir hançer sapladı. Ancak bu hançer işgale geri dönecek çünkü Filistin'deki halkımız Kudüs'ün işgaline, ilhakına ve yahudileştirilmesine ve tüm komploculara cevap verecektir." dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu mültecilerin yarıdan fazlası (yüzde 62), altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 mülteci kampında yaşarken geri kalanlar ise kamp çevresinde ve ülkenin farklı bölgelerinde ikamet ediyor.

Nüfusunun yarısı 25 yaşın altında olan bu kampların iç güvenliği, farklı Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Bazı kamplarda bu gruplar tarafından oluşturulan ortak güvenlik birimleri bulunuyor. Yabancılar için girişlerin izne tabi tutulduğu kampların giriş ve çevresinde Lübnan ordusu görev yapıyor.