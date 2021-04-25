Lübnan'daki Filistinli mültecilerden, Kudüs'teki Filistinlilerle dayanışma gösterisi - Son Dakika

Beyrut'ta Filistinli mülteciler, İsrail saldırılarına maruz kalan işgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenledi.

Gösterilere tanık olan görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, teravih namazının ardından toplanan yüzlerce Filistinli, düzenledikleri gösteride, "Kudüs bizimdir", "Kudüs seni terk etmeyeceğiz" şeklinde sloganlar attı.

Tüm Filistin kentleri ve işgal altındaki Kudüs'te Filistin halkının tarihi hakları olduğunu vurgulayan Filistinli mülteciler, İslam alemine ve Arap ülkelerine, Mescidi Aksa'daki murabıtlara ve Kudüslülere yönelik yerleşimcilerin ve işgalci İsrail saldırılarının karşısında ciddi bir şekilde durmaları çağrısında bulundu.

Lübnan'daki Hamas Hareketi Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki Filistinlilerle dayanışma halinde olunduğu belirtilirken gösterilere katılanların Filistin halkının birliğine vurgu yaptığı, Kudüs halkının mücadelesiyle gurur duydukları, işgalci İsrail'e karşı devrimci hareketin yanında yer aldıklarını ifade ettikleri belirtildi.

İsrail polisi, ramazanın başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin cuma günkü müdahalesinde 20 Filistinli yaralanmıştı.