Lübnan'daki Filistinli mültecilerin gündüz bile kurtulamadığı karanlık çilesi Türk yardımlarıyla son buluyor - Son Dakika

Lübnan'da 70 yılı aşkın süredir binaların birbirine yapışık olduğu kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli mülteciler, gündüzleri dahi yaşadıkları karanlık çilesinden Türk hayırseverlerin yardımıyla kavuştukları bataryalı aydınlatma sayesinde kurtuluyor.

Lübnan'ın kronikleşen altyapı sorunlarından elektrik kesintileri nedeniyle günün çoğunu karanlıkta geçirmek zorunda kalan Filistinli mültecilerin elektrik sıkıntısına çözüm getirmek için harekete geçen Türk sivil toplum kuruluşları (STK), başkent Beyrut'taki Burc el-Baracine ve Sabra-Şatilla mülteci kamplarında bataryalı aydınlatma projesini hayata geçirdi.

Beyrut'ta günde ortalama 10 saat elektriğin verildiği bazı mültecilerin evlerine kurulan aydınlatma bataryası, 3 saatte şarj olduktan sonra evi yaklaşık 10 saat aydınlatabiliyor.

Bataryalı aydınlatma projesinden yararlanan Filistinli mülteciler, maliyeti düşük ancak kendileri için büyük bir nimet olan bu imkanı evlerine getiren Türk hayırseverlere teşekkür ediyor.

AA muhabirine konuşan Filistinli mülteciler, yaşadıkları sıkıntıları, karanlık çilesini ve Türkiye'nin uzattığı yardım elinden duydukları memnuniyeti anlattı.

"Işıkları her açtığımda Türkiye'ye dua ediyorum"

Beyrut'ta 30 bin civarındaki Filistinliye ev sahipliği yapan Burc el-Baracne Mülteci Kampı sakinlerinden Muhammed Mustafa, zorluklarla dolu bir ömür geçirdiğini ve yaşının ilerlemesiyle baş gösteren hastalıklara rağmen tek başına hayat mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Kamptaki binlerce aile gibi insani yardımlara muhtaç olduklarını belirten 63 yaşındaki mülteci Mustafa, kampta uzun yıllar işlettiği küçük bakkaldan sonra bir süre seyyar tezgahta meyve sebze satarak ekmeğini kazanmaya çalıştığını aktardı.

Şu an göz rahatsızlığının yanı sıra şeker, tansiyon, prostat hastalıkları ve bacaklarında varis ağrıları çektiğini söyleyen Mustafa, kızlarının evlenerek kendisinden ayrıldığını ve erkek evladı olmadığını dile getirdi.

Çocukların annesi olan eşinin erken vefat ettiğini, ikinci eşinin ise kendisinin işsiz kalmasının ardından ayrıldığını anlatan Mustafa, "Aslında ben, cami cemaati ve komşulardan gelen yemeklerle yaşamaya başladıktan sonra eşimin ailesine gitmesini kendim istedim." dedi.

Filistinli yaşlı adam, kamplardaki hayatın çok zor olduğuna ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra şartların daha da kötüleştiğine dikkati çekerken, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bu dönemde de kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Yaşlı ve tek başına haliyle elektrik kesintileri sonucu saatlerce karanlıkta kaldığına işaret eden Mustafa, gündüz saatlerinde bile elektrik kesintilerinin ardından evde karanlıkta yaşadığını ve Kur'an-ı Kerim'i mum ışığında okumaya çalıştığını söyledi.

Türk STK'ların yaklaşık 10 gün önce evine kurdukları sistem sayesinde karanlık günleri geride bırakma sevinci yaşadığını aktaran Filistinli mülteci, kendilerini unutmayan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Işıkları her açtığımda Türkiye'ye dua ediyorum." diye konuştu.

Filistinli Mustafa, Türk halkını yardımsever ve Allah'tan korkan bir halk olarak bildiklerini dile getirerek, kendilerinin de çok gurur duydukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muzaffer olmasına duacı olduklarını yineledi.

"Yıllardır 3 engelli çocukla yaşadığım karanlık çilesi bitti"

Burc el-Baracine Mülteci kampında engelli çocuklarıyla yoksulluk içinde yaşayan Muhammed Yasin de Türk STK'ların bataryalı aydınlatma projesinden yararlanma sevinci yaşadı.

Türk hayır kuruluşlarının kendisini ve çocuklarını sürekli olarak yardımlarıyla sevindirdiğini söyleyen Yasin, Türk hayırseverlerin kendilerine sağladığı imkan sayesinde elektrik kesintisinden etkilenmediklerini anlattı.

"Yıllardır 3 engelli çocukla yaşadığım karanlık çilesi bitti." diyen Yasin, kendisine ve Filistinli diğer ailelere bu imkanları sağlayan Türk hayır kuruluşlarına teşekkür etti.

"Elektrik akımı bazı günlerde sadece 2 saat oluyor"

Filistinli mültecilerden Zehra Muhammed el-Aşvah ise "Benim 4 çocuğum var; biri evli, diğer 3'ü ise sinir hastası. Eşimin vefat ettiği 3 yıldan beri geçimimizi tamamen hayırseverlerin yardımlarıyla sağlıyoruz." dedi.

Küçük evlerinin hayırseverler tarafından parça parça onarıldığını ve kendisi ile çocuklarının sürekli ilaç kullandığını söyleyen Aşvah, kampın tümünde olduğu gibi kendilerinin de günün büyük bölümünü karanlıkta geçirdiklerini hatırlattı.

"Elektrik akımı bazı günlerde sadece 2 saat oluyor." diyen mülteci anne Aşvah, Türk hayır kuruluşlarının yaptıkları yardımlardan dolayı müteşekkir olduklarını ve bataryalı aydınlatma projesi kapsamında kendilerine yardım yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan'ın farklı bölgelerinde yer alan El-Biddavi, Burc el-Baracne, Sabra ve Şatilla, Ayn el-Hilve, Nehru'l-Barid, Raşidiyye, Burc eş-Şemali, El-Bas, Vifel, Miye Miye, Dbaye ve Mar İlyas isimli 12 kampta yaşayan Filistinli mülteciler, hayatlarını oldukça zor şartlar altında sürdürüyor.

Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.