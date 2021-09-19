Lübnan'daki Filistinli mültecilerin ışığını Konya'daki hayırseverler yakıyor - Son Dakika

Lübnan'da uzun yıllar mülteci kamplarında yaşayan Filistinli aileler, Konyalı hayırseverlerin bağışıyla evlerine kurulan bataryalı sistemle karanlıktan kurtuluyor.

Müslümanların ve Hristiyanların yönetimi yarı yarıya paylaştığı Lübnan'da, hükümetin uzun süre kurulamamasıyla derinleşen sıkıntılar nedeniyle halk, temel hizmetlere erişmekte dahi sorun yaşıyor.

Ülkede yaşanan temel sorunların başında gelen elektrik kesintisi, zor şartlar altında yaşayan mültecileri de derinden etkiliyor.

Türkiye'den hayırseverlerin bağışlarıyla bataryalı aydınlatma projesi başlatan İHH Konya Şubesi ekibi, karanlıktan kurtulan bazı evlerde yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Kamplardaki çok sayıda ailenin elektrik sorununun çözüldüğü proje, günlük 1-3 saat verilen enerjiyi kurulan batarya sistemiyle depolandıktan sonra 8 saatin üzerinde kullanım imkanı sağlıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi yöneticisi Harun Obayeri, AA muhabirine, Lübnan'da mülteci kamplarında hayatını sürdüren insanların ülkede yaşanan krizden daha çok etkilendiğini söyledi.

Binaların yapılaşmaya müsaade edilemediğinden oldukça sık ve dikey şekilde yapıldığını anlatan Obayeri, bunun da bazı altyapı sorunlarını beraberinde getirdiğini vurguladı.

"Kamplarda 500 ailenin karanlıktan kurtulmasını sağlıyoruz"

Obayeri, ülkede elektrik kesintisi nedeniyle mültecilerin günü karanlıkta geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Konya İHH'nın üstlendiği projede, mülteciler günde 1 ila 3 saat arasında verilen elektriği depolayarak 8 ila 10 saate kadar kullanabiliyor. Projenin montajının gerçekleştiği bir evde yaşayan ailemiz, uzun süre elektriksiz kalmıştı. İnşallah bu ailemizin günün daha uzun saatlerine kadar elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Bağışçılarımızın desteğiyle Lübnan'daki kamplarda 500 ailenin karanlıktan kurtulmasını sağlıyoruz."

"Türkiye'ye ve insani yardım derneğine çok teşekkür ederiz"

Proje ile kaldığı ev aydınlanan Burç eş-Şemali kampında yaşayan mültecilerden Cemal Cemil Amak ise sağlanan hizmetten ötürü emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu çok güzel bir adımdı. Türkiye'ye ve insani yardım derneğine çok teşekkür ederiz. İhtiyaç sahibi kimselere yardım ediyorlar. Buradaki elektrik krizinden dolayı 1 saat kadar elektrik alabiliyoruz. Jeneratör getirme imkanı yok, o yüzden bu çalışma çok güzel. Allah bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.