Son Dakika Haberleri: "Lübnan'daki Filistinli mültecilerle ilgili sorunlar diyalogla çözülecek"
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"Lübnan'daki Filistinli mültecilerle ilgili sorunlar diyalogla çözülecek"

1 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Komite üyesi Azzam el-Ahmed, Filistinli mültecileri ilgilendiren Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"nın diyalogla çözülecek geçici bir sorun olduğunu söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Komite üyesi Azzam el-Ahmed, Filistinli mültecileri ilgilendiren Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"nın diyalogla çözülecek geçici bir sorun olduğunu söyledi.
FKÖ Merkez Komite üyesi Ahmed, Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin tepkilerine neden olan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"nı Başbakan Saad el-Hariri ile görüştü.
Başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Ahmed, Lübnan-Filistin ilişkilerini zedeleyecek adımların önüne geçmek üzere bu ziyareti yaptığını belirtti.
Ahmed, Filistinli mültecilerin bu ülkede misafir oldukları dolayısıyla Lübnan'ın yasalarının çatısı altında yaşayacaklarını vurguladı.
Lübnan ile ortak bir noktada buluştuklarını söyleyen Ahmed, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerle ilgili muhtemel her sorunun diyalogla çözüleceğini teyit ediyor." dedi.
Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine'nin de Filistinli işçiler konusunu yakından takip etmesi için Başbakan Hariri'den talimat aldığını aktaran Ahmed, mültecilerin siyasi tartışmalara konu edilmemesi çağrısında bulundu.
Ahmed, Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"nın diyalogla çözülecek geçici bir sorun olduğunu kaydetti.
Lübnanlı askeri yetkililerle de görüştüğünü söyleyen FKÖ Merkez Komite üyesi Ahmed, yetkililerden ülkedeki Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplara inşaat malzemesinin girişi ve diğer bazı kolaylıkların sağlanacağı yönünde söz aldıklarını belirtti.
Bakanlığın planı Filistinlilerin tepkisine neden olmuştu
Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.
Plana karşı çıkan Lübnan'daki Filistinli mülteciler, protesto amacıyla birkaç gündür gösteriler düzenliyordu. Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.
Hamas'ın Lübnan'daki temsilciliğinden yapılan açıklamada da plana tepki gösterilerek, "Filistinli mültecilere ait iş yerlerinin kapatılmasına ilişkin uygulama ya da kararları reddediyoruz. Filistinli işçilere yönelik kovuşturmayı ve çalışmalarının engellenmesini kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
Filistin, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:40 Kaynak: AA
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