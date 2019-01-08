Lübnan'daki Fırtına Suriyeli Mültecileri de Vurdu
1 saat önce
Lübnan'da yaşayan Suriyeliler ülkeyi etkisi altına alan Norma fırtınasından olumsuz etkilendi.
Lübnan
'da yaşayan Suriyeliler ülkeyi etkisi altına alan Norma fırtınasından olumsuz etkilendi. Mültecilerin yaşadığı çadırlar sular içinde kaldı.
Lübnan'da dün etkisini gösteren Norma fırtınası ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Beka vadisindeki Bar Elias kasabasında çadır kampta yaşayan Suriyeliler fırtınadan olumsuz etkilendi. Fırtına kampı sular altında bıraktı.
Suriye'nin Halep kentinden Lübnan'a gelen ve Bar Elias kasabasında bir kampta yaşayan Abou Ahmad, ülkede fırtınadan etkilenenlere yardım edecek yardım ajanslarının bulunmadığına dikkat çekti. Ahmad, "Kimse bizi arayıp sormuyor. Suyun oluşturduğu bataklıklara bakın, ısıtıcımız yok, kendimizi battaniyeler altında ısıtıyoruz. Kimse gelip ihtiyaçlarımızı sormadı" dedi. İdlib
'den gelerek kampta diğer Suriyeli mültecilerle birlikte yaşamaya başlayan Muhammed İzmirli ise "Çadırlarımız sular altında kaldı. Suyu çekmek için makineler kullanıyoruz. Ancak yağmur hala yağıyor. Dört gündür sürekli yağmur yağıyor" dedi.
Lübnan'da etkisini gösteren şiddetli fırtına Çarşamba
günü sona erecek. - BEYRUT
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
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