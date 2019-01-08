Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Fırtına Suriyeli Mültecileri de Vurdu

Lübnan'daki Fırtına Suriyeli Mültecileri de Vurdu

1 saat önce

Lübnan'da yaşayan Suriyeliler ülkeyi etkisi altına alan Norma fırtınasından olumsuz etkilendi.

Lübnan'daki Fırtına Suriyeli Mültecileri de Vurdu, System.String[]
Lübnan'da yaşayan Suriyeliler ülkeyi etkisi altına alan Norma fırtınasından olumsuz etkilendi. Mültecilerin yaşadığı çadırlar sular içinde kaldı.

Lübnan'da dün etkisini gösteren Norma fırtınası ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Beka vadisindeki Bar Elias kasabasında çadır kampta yaşayan Suriyeliler fırtınadan olumsuz etkilendi. Fırtına kampı sular altında bıraktı.

Suriye'nin Halep kentinden Lübnan'a gelen ve Bar Elias kasabasında bir kampta yaşayan Abou Ahmad, ülkede fırtınadan etkilenenlere yardım edecek yardım ajanslarının bulunmadığına dikkat çekti. Ahmad, "Kimse bizi arayıp sormuyor. Suyun oluşturduğu bataklıklara bakın, ısıtıcımız yok, kendimizi battaniyeler altında ısıtıyoruz. Kimse gelip ihtiyaçlarımızı sormadı" dedi.

İdlib'den gelerek kampta diğer Suriyeli mültecilerle birlikte yaşamaya başlayan Muhammed İzmirli ise "Çadırlarımız sular altında kaldı. Suyu çekmek için makineler kullanıyoruz. Ancak yağmur hala yağıyor. Dört gündür sürekli yağmur yağıyor" dedi.

Lübnan'da etkisini gösteren şiddetli fırtına Çarşamba günü sona erecek. - BEYRUT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

KKTC'de İş Adamları Arasında Kavga Çıktı: 1 Ağır Yaralı Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:42:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Fırtına Suriyeli Mültecileri de Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]