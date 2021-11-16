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Lübnan'daki gıda ithalatçıları, ülkedeki gıda güvenliğinin çöküşü konusunda uyardı - Son Dakika

Lübnan'daki gıda ithalatçıları, ülkedeki gıda güvenliğinin çöküşü konusunda uyardı

16.11.2021 22:03
Lübnan'daki gıda ithalatçıları, ülkedeki gıda güvenliğinin çöküşü konusunda uyardı

Lübnan Gıda İthalatçıları Sendikası, vatandaşların gıda güvenliğinde ciddi bir çöküş olduğu konusunda uyararak, yoksul ailelere verilmesi planlanan "yardım karnesinin" ivedilikle çıkarılmasını talep etti.

Lübnan Gıda İthalatçıları Sendikası, vatandaşların gıda güvenliğinde ciddi bir çöküş olduğu konusunda uyararak, yoksul ailelere verilmesi planlanan "yardım karnesinin" ivedilikle çıkarılmasını talep etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın yer verdiği sendika açıklamasında, başta yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı olmak üzere çeşitli etkenlerin sonucu olarak gıda güvenliğindeki çöküşe işaret edildi.

Lübnanlıların gıda güvenliğinde ciddi bir gerilemenin olduğu konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, piyasalardaki durgunluğun devam etmesi ve krizin artması durumunda vatandaşların çoğunun gıda ihtiyaçlarını karşılayamayacağına dikkat çekildi.

Sendika açıklamasında, Lübnanlıların temel gıda ihtiyaçlarını sağlayabilecek tek çözüm olduğunu belirttiği "yardım karnesi"nin hemen çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Gıda İthalatçıları Sendikası ayrıca siyasi güçlere, ulusal çıkarları önceleme, performanslarının ve vakitlerinin tamamını Lübnan'ı kurtarmak için sarf etme, reformların onaylanması ve Uluslararası Para Fonu'yla anlaşma çağrısında bulundu.

Lübnan'da devlet sübvansiyonunun kaldırılması adımları doğrultusunda yoksul ailelere verilecek "yardım karnesi" üzerinden her vatandaşa aylık 25 dolar ödeme yapılması planlanıyor. Bu plana göre 64 yaş üstü Lübnanlılar, 15 dolar ek ödeme alabilecek. Yardım kapsamında her ailenin alacağı aylık toplam yardım miktarının 126 doları geçmeyeceği ifade ediliyor.

Lübnan'da 10 Eylül'de göreve başlayan Necib Mikati hükümeti henüz yardım karnesine ilişkin somut bir adım atmış değil.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankası'ndaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletler'in (BM), 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'na göre, 2021 yılında Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Birleşmiş Milletler, Sendika, Lübnan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'daki gıda ithalatçıları, ülkedeki gıda güvenliğinin çöküşü konusunda uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'daki gıda ithalatçıları, ülkedeki gıda güvenliğinin çöküşü konusunda uyardı - Son Dakika
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