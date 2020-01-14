Lübnan'daki gösteriler - Son Dakika

Lübnan'daki gösteriler
6 saat önce
Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor. Göstericiler, başkent Beyrut'un merkezinde yer alan Bankalar Birliği Cemiyeti önünde ateş yakarak bazı yolları kapattı.
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