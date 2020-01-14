Lübnan'daki gösteriler - Son Dakika
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Lübnan'daki gösteriler

6 saat önce

Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor. Göstericiler, başkent Beyrut'un merkezinde yer alan Bankalar Birliği Cemiyeti önünde ateş yakarak bazı yolları kapattı.

Lübnan'daki gösteriler

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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