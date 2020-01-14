Lübnan'daki gösteriler - Son Dakika

Lübnan'daki gösteriler

Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor. Göstericiler, başkent Beyrut'un merkezinde yer alan Bankalar Birliği Cemiyeti önünde ateş yakarak bazı yolları kapattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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