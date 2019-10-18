Lübnan'daki gösterilerde 11 kişi yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da "ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi" nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 11 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Beyrut'taki Riyad es-Sulh bölgesinde düzenlenen gösterilerde eylemcilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Çıkan olaylarda 4 gösterici hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan, Lübnan'daki özel televizyonlardan "El-Cedid" kanalının haberine göre, eski Milletvekili Misbah el-Ahdeb'in Trablusşam'ın merkezindeki Nur Meydanı'nda düzenlenen gösterilere katılmak istemesi protestocuların tepkisine neden oldu. Göstericiler Ahdeb'e su şişeleri atarak tepki gösterdi.

Ahdeb'in korumalarının meydandan uzaklaşırken göstericilere ateş açması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bu arada bazı göstericiler Trablusşam-Beyrut yolunu trafiğe kapatırken, motosikletli yüzü maskeli bazı eylemciler ise kentin girişlerinin yanı sıra kent içindeki mahalle ve caddelerde çöp konteynerlerini ateşe verdi ve araç lastikleri yaktı.