Lübnan'daki gösterilerde şiddet olaylarına karışan 16 kişi gözaltına alındı

Lübnan ordusu, ülkenin farklı yerlerinde şiddet olaylarına karışan 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, geçen gece Trablus'ta düzenlenen gösterilerde şiddet kullanılarak kamu mallarına, bazı bankalara ve bir parti binasına zarar verildiği kaydedildi.

Göstericilerin askerlere molotofkokteyli ve taşlarla saldırması sonucu 33 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, protestocuların attığı el bombasının ise patlamadığı belirtildi.

Açıklamada, olaylar üzerine askeri ekiplerin yürüttüğü operasyonlarla 16 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Göstericiler, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in başında bulunduğu Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketinin Trablusşam'daki ofisine geçen gece girmeye çalışmıştı. Bunun üzerine protestocular ile askerler arasında olaylar çıkmıştı. Başkent Buyrut'ta düzenlenen protestolarda da göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmişti.

Lübnan Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, protestocuların meydanlarda ve yol kenarlarında gösteri düzenleme özgürlüğü bulunduğu ancak özel mülkiyete, kamu mallarına zarar verilmemesi ve yolların kesilmemesi gerektiği belirtilmişti.

Lübnan'da göstericiler, taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla hükümete baskı yapmak için zaman zaman yolları kapatarak araç trafiğine engel oluyor.

Hükümeti istifaya götüren gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.