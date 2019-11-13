Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" müziği damga vurdu
Son Dakika Güncel Lübnan'daki gösterilere 'Diriliş Ertuğrul' müziği damga vurdu - Son Dakika

Lübnan'daki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" müziği damga vurdu

7 saat önce

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den beri devam eden gösterilere "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziği damga vurdu.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den beri devam eden gösterilere "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziği damga vurdu.

Lübnan'daki gösterilere Diriliş Ertuğrul müziği damga vurdu

Diriliş Ertuğrul, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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