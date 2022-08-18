Lübnan'da hakimler "düşük maaş" gerekçesiyle greve gitti - Son Dakika
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Lübnan'da hakimler "düşük maaş" gerekçesiyle greve gitti

18.08.2022 13:46
Lübnan'da hakimler "düşük maaş" gerekçesiyle greve gitti

Lübnan'daki hakimlerin yarısı "kötü yaşam koşulları ve düşük maaş" gerekçesiyle süresiz greve gitti.

Lübnan'daki hakimlerin yarısı "kötü yaşam koşulları ve düşük maaş" gerekçesiyle süresiz greve gitti.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya göre, 2019'dan beri derin bir ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da hakimler, her geçen gün artan enflasyon rakamlarına karşı maaşlarında herhangi bir değişiklik yapılmamasına tepki gösterdi.

Lübnan Yüksek Hakimler Şurası ve Sayıştay'dan yapılan açıklamada, "Kötü çalışma koşullarından dolayı daha önce yapılan uyarıların süresi doldu." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki hakimlerin yarısının "mahkeme salonlarının elektrik kesintileri nedeniyle karanlığa gömülmesi, su ve diğer asgari hizmetlerin aksaması, Lübnan lirasında yaşanan değer kaybına rağmen maaşların değişmemesi" gibi nedenlerle süresiz greve gittiği kaydedildi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülke özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Lübnan Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnan'daki yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Lübnan hükümeti, Aralık 2021'de yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu da 7 Nisan'da Lübnan halkının yüzde 74'ünün yoksulluk sınırında yaşadığını, işsizlik oranının da yüzde 44'e yükseldiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sayıştay, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da hakimler 'düşük maaş' gerekçesiyle greve gitti - Son Dakika

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