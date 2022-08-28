Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ve Hamas heyeti bölgedeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ve Hamas heyeti bölgedeki gelişmeleri görüştü

28.08.2022 18:22
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ve Hamas heyeti bölgedeki gelişmeleri görüştü

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas heyeti ile başkent Beyrut'ta, "bölgedeki meseleleri" görüştü.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas heyeti ile başkent Beyrut'ta, "bölgedeki meseleleri" görüştü.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile Usame Hamdan ve Halil el-Hayye'nin de yer aldığı heyet, Nasrallah tarafından kabul edildi.

Görüşmede Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki son olaylar başta olmak üzere; Filistin, Lübnan ve bölge genelinde siyasette ve sahada cereyan eden gelişmeler ele alındı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise iki tarafın "çeşitli konuları takip etmek ve bu meseleler karşısında sorumluluklarını yerine getirmek için aralarındaki iletişimin önemine" vurgu yaptığı belirtildi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri aylar önce Lübnan'daki yetkililerle görüşmek üzere ülkeye gelmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, haziran ayında Beyrut'a düzenlediği ziyarette Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüşmüştü.

YORUMLAR
500
İstilacı su sümbülleri Asi Nehri'nin bazı bölümlerini kapladı İstilacı su sümbülleri Asi Nehri'nin bazı bölümlerini kapladı Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun şöleni verdi Filistinli çocuklar, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde kanun şöleni verdi
Kaynak: AA

Hasan Nasrallah, Lübnan, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ve Hamas heyeti bölgedeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:43 Manchester United, Ajax'ın yıldızı Antony'i 100 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katıyor
17:34 Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tabanına karşı CHP'yi övdü
17:32 Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman ile karşılıklı ağlamış
17:28 CHP, Sedat Peker'in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunacak: Savcılar re'sen harekete geçemediği için yarın Ankara Adliyesi'nde olacağız
17:26 Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan olay açıklama
17:25 Kendisinden 35 yaş küçük dini nikahlı eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Şırnak İl Başkanı serbest
17:00 Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın
16:55 Fenerbahçe'nin Konya maç kadrosunda iki önemli eksik
16:38 Kızının haftaya düğünü vardı! Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası vefat etti
16:24 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 18:22:28. #1.11#
SON DAKİKA: Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ve Hamas heyeti bölgedeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement