Hizbullah lideri Nasrallah, tartışmalı deniz sınırı için İsrail'in yanıtını beklediklerini söyledi - Son Dakika
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Hizbullah lideri Nasrallah, tartışmalı deniz sınırı için İsrail'in yanıtını beklediklerini söyledi

09.08.2022 11:57

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, tartışmalı deniz sınırına ilişkin İsrail'in, Lübnan'ın önerisine vereceği yanıtı beklediklerini, Gazze'ye yönelik saldırı sırasında da İsrail'den tehditler aldıklarını belirtti.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, tartışmalı deniz sınırına ilişkin İsrail'in, Lübnan'ın önerisine vereceği yanıtı beklediklerini, Gazze'ye yönelik saldırı sırasında da İsrail'den tehditler aldıklarını belirtti.

Nasrallah, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için başkent Beyrut'ta düzenlenen matem töreninde video-konferans aracılığıyla konuşma yaptı.

İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırı sırasında kendilerine yönelik de tehdit mesajları gönderdiğini kaydeden Nasrallah, mesajın ne olduğu ve kimin üzerinden gönderildiğine ilişkin detay vermedi.

İsrail'e, Lübnan için yanlış hesaplar içerisine girmemesi uyarısında bulunan Nasrallah, "Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

Lübnan ve İsrail arasında uzun yıllardır gündemde olan tartışmalı deniz sınırı meselesinde gelinen aşamaya da değinen Nasrallah, Hizbullah olarak İsrail'in Lübnan'ın önerisine vereceği yanıtı beklediklerini söyledi.

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırı konusunda ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, 1 Temmuz'da, Lübnan'ın soruna ilişkin önerilerini İsrail'e iletmek için Beyrut'a gelmişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." demişti.

Gerginliğin ardından ABD ara buluculuğunda, Lübnan ve İsrail arasında Haziran'dan itibaren yeniden müzakereler başlamıştı.

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Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah lideri Nasrallah, tartışmalı deniz sınırı için İsrail'in yanıtını beklediklerini söyledi - Son Dakika

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