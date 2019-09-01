Lübnan'daki Hizbullah lideri, İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını düşüreceklerini söyledi

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını (İHA) düşüreceklerini söyledi.



Beyrut'un güney banliyösünde Hizbullah tarafından organize edilen bir etkinlik dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında Nasrallah, "İsrail için Lübnan'da yeni bir dönem başladı. Artık istedikleri gibi Lübnan'ın hava sahasına İHA gönderemeyecekler, bu İHA'lar Hizbullah'ın seçtiği zaman ve mekanda düşürülecek." dedi.