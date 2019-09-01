Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Hizbullah lideri, İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını düşüreceklerini söyledi
Son Dakika Dünya Haber

Lübnan'daki Hizbullah lideri, İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını düşüreceklerini söyledi

6 saat önce

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını (İHA) düşüreceklerini söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah lideri, İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını düşüreceklerini söyledi, System.String[]

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını (İHA) düşüreceklerini söyledi.


Beyrut'un güney banliyösünde Hizbullah tarafından organize edilen bir etkinlik dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında Nasrallah, "İsrail için Lübnan'da yeni bir dönem başladı. Artık istedikleri gibi Lübnan'ın hava sahasına İHA gönderemeyecekler, bu İHA'lar Hizbullah'ın seçtiği zaman ve mekanda düşürülecek." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Hasan Nasrallah, İsrail, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Nazi özrü: Boyun eğiyorum, af diliyorum
'Şişman' Foulke: 153 kiloluk efsane Sheffield United kalecisi Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner, 10 kilo vererek iğne ipliğe döndü Bar soyuldu, vurdumduymaz adam içkisini içmeye devam etti! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:30:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Hizbullah lideri, İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını düşüreceklerini söyledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]