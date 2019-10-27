Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki hükümet karşıtı göstericilerden "insan zinciri" eylemi (2)
Son Dakika Güncel Lübnan'daki hükümet karşıtı göstericilerden 'insan zinciri' eylemi (2)

Lübnan'daki hükümet karşıtı göstericilerden "insan zinciri" eylemi (2)

1 saat önce

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan protestolar, ülkenin birçok bölgesinde gerçekleştirilen "insan zinciri" eylemleriyle sürdürüldü.

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan protestolar, ülkenin birçok bölgesinde gerçekleştirilen "insan zinciri" eylemleriyle sürdürüldü.

Sosyal medya aktivistleri tarafından "El ele" sloganıyla başlatılan gösteriler çerçevesinde, ülkenin güneyinde Şiilerin çoğunlukta olduğu Sur kentinden kuzeyde yer alan ve Sünnilerin çoğunlukta olduğu Trablusşam kentine kadar onbinlerce kişi el ele tutuşarak yaklaşık 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

Beyaz tişörtler giyen ve Lübnan bayrakları ile güller taşıyan protestocular, "rejimin düşmesi" ve "yolsuzluktan suçlu bulunanlardan hesap sorulması" yönünde slogan attı.

Göstericiler daha sonra ülkenin farklı bölgelerindeki kitlesel eylemleri sürdürmek üzere meydanlara yöneldi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil liderliğindeki Özgür Yurtseverler Hareketi, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler üzerine üst düzey yetkililerin banka hesaplarındaki gizlilik kuralını kaldırma kararı aldı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Özgür Yurtseverler Hareketi'ne mensup cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan, milletvekillerinin banka hesaplarındaki gizlilik kuralının yarından itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Bankalar yarın da kapalı

Lübnan'daki hükümet karşıtı protestolar, yolların sık sık trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım başta olmak üzere kamu ve özel sektör hizmetlerini aksatıyor.

Lübnan Bankalar Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, gösteriler nedeniyle 18 Ekim'den beri hizmet veremeyen bankaların yarın da kapalı olacağı kaydedildi.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Saad el-Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Lübnan'daki hükümet karşıtı göstericilerden insan zinciri eylemi (2)

Hükümet, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:07 Kaynak: AA
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