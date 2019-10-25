Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler
Son Dakika Güncel Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler

Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler

20 dakika önce

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler devam ediyor.

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler devam ediyor. Başkent Beyrut'un merkezinde toplanan vatandaşlar, Lübnan bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı slogan attı.

Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler

Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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