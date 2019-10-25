Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler
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Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:08 Kaynak: AA
Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler devam ediyor. Başkent Beyrut'un merkezinde toplanan vatandaşlar, Lübnan bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı slogan attı.
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