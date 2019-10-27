Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 10. günüde devam ediyor. Başkent Beyrut'un merkezinde Riyad el-Sulh Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Lübnan bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı slogan attı.