Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler
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Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 10. günüde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:23 Kaynak: AA
Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 10. günüde devam ediyor. Başkent Beyrut'un merkezinde Riyad el-Sulh Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Lübnan bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı slogan attı.
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