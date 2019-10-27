Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler
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Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler

1 saat önce

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 10. günüde devam ediyor.

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 10. günüde devam ediyor. Başkent Beyrut'un merkezinde Riyad el-Sulh Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Lübnan bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı slogan attı.

Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler

Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:23 Kaynak: AA
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