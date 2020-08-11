Lübnan'daki Kalkınma ve Kurtuluş Bloku'ndan kapsayıcı hükümet kurulması çağrısı - Son Dakika

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Kalkınma ve Kurtuluş Bloku, ülkedeki sorunların çözümü için kapsayıcı bir hükümet kurulması ve Beyrut'taki patlamaya sebep olanlara adil bir karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Lübnan meclisinde 16 sandalyesi bulunan Kalkınma ve Kurtuluş Bloku'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da ülkeyi kurtarabilecek ve devlete güveni geri kazandırabilecek kapsamlı bir hükümetin hızlıca kurulması gerektiği vurgulandı.

Beyrut'taki patlamaya sebep olanlara adil bir karşılık verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Lübnan yargısı, bağımsızlığını ispat etmek ve Lübnan ile başkent için hakkı yerine getirmeye muktedir olduğunu teyit etme konusunda tarihi bir sınav ile karşı karşıyadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lübnan yargısına her türlü medya ve siyaset baskısından uzak bir şekilde soruşturmayı sonuca ulaştırma ve söz konusu faciaya ihmalkarlıkla ya da doğrudan sebebiyet veren herkesin adil bir cezaya çarptırılması istendi.

Açıklamada ayrıca, blok olarak özellikle Lübnan'da mezhep ekseni üzerinden değil ulusal birliği göz önünde bulunduracak yeni seçim yasasının çıkarılması ve ülkenin sivil devlete dönüşümü için çalışılması konuları başta olmak üzere görüş farklılıklarının çözüm yolu olarak diyaloğu tanıdıkları aktarıldı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.