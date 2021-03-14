Lübnan'daki kalp yetmezliği hastası, Türk hekimin yaptığı ameliyatla hayata tutundu - Son Dakika

Lübnan'daki kalp yetmezliği hastası, Türk hekimin yaptığı ameliyatla hayata tutundu

14.03.2021 11:11
Lübnan'daki kalp yetmezliği hastası, Türk hekimin yaptığı ameliyatla hayata tutundu, System.String[]

Lübnanlı doktorların daveti üzerine bu ülkeye giden Prof. Dr. Ümit Kervan, kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda yatan hastanın riskli ameliyatını başarıyla yaptı.

Lübnanlı doktorların daveti üzerine bu ülkeye giden Prof. Dr. Ümit Kervan, kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda yatan hastanın riskli ameliyatını başarıyla yaptı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir hastanede yoğun bakımda yatan 50 yaşındaki Fransız erkek hastada, şiddetli kalp yetmezliği nedeniyle diğer organ bozuklukları meydana gelmeye başladı.

Genel sağlık durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanan hastaya acilen yapay kalp cihazı takılması veya kalp nakli yapılması gerektiği belirlendi.

Beyrut'taki doktorlar, benzer kritik ameliyatları başarıyla gerçekleştiren Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan'dan yardım istedi.

Kervan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın, kalp nakli için ülkesi Fransa'ya gönderilmek istendiğini ama Lübnanlı doktorların, bu yolculuğu, sağlığı açısından riskli ve zor olacağı için uygun bulmadıklarını belirtti.

Hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgilerin, ulaşmasının ardından ekip olarak değerlendirdiklerini ve ameliyatı yapabileceklerine karar verdiklerini anlatan Kervan, "Bizim ameliyat tekniklerimiz, diğer ülkelere göre biraz daha farklı. Çünkü bu ameliyatlarda oldukça fazla tecrübemiz var. Türk hekimler, özellikle yapay kalp cihazıyla uğraşan kalp nakil ekipleri dünyada lider durumdalar. Sadece bizim ekibimiz değil hepsi bu konuda çok tecrübeliler." dedi.

Kervan, ameliyatı yapmak için Lübnan'a gittikten sonra öncelikle operasyona katılacak ekibe eğitim verdiğini belirterek, "Eğitimin ardından hastayı ameliyata aldık. Ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik ve yapay kalp cihazını taktık. Ayrıca oradaki hastanede bulunan tüm sağlık personeline yapay kalp cihazının nasıl takıldığı, hastaların nasıl takip edildiği ile ilgili de eğitimler verdik." bilgisini verdi.

"Tekniklerimiz çok hızlı ameliyata imkan tanıyor"

Kalp ameliyatlarında doktorların tecrübesi ve geliştirdikleri özel tekniklerin önemini vurgulayan Kervan, şöyle konuştu:

"Yapay kalp cihazı ameliyatları, açık kalp ameliyatı gerektiren büyük ameliyatlar. Ayrıca yapay kalp cihazı takılan hastaların, ameliyattan sonra diğer organ bozuklukları gelişebiliyor. Çünkü bu hastaların ameliyata girmeden önce diğer organ bozuklukları oluyor. Bu nedenle bu hastaların ameliyatlarının çok hızlı ve muntazam olması lazım. Bizim tekniklerimiz çok hızlı ameliyata imkan sağlıyor. Bu ameliyatı yaklaşık 3 saatte bitirdik. Genellikle yarım gün süren, daha uzun süreli ameliyatları, biz, 3 saatte bitiyoruz. Bu ameliyatları çok küçük kesilerle yapıyoruz. Büyük iman kemiğini açmadan ameliyatları yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 santimlik küçük kesiler ve geliştirdiğimiz tekniklerle bu ameliyatları başarıyla gerçekleştiriyoruz."

"Yoğun bakım tecrübelerimiz çok fazla"

Kervan, ameliyatın ardından hastanın vücudunun yapay kalp cihazına uyum sağlaması gerektiğine belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun için hastanın çok iyi şekilde ameliyat sonrası da yönetilmesi lazım. Kalbi destekleyen ilacın, vücudun diğer organlarını destekleyen ilaçların verilmesi gerekiyor. Bu konuda da yoğun bakım tecrübelerimiz çok fazla. Bu yüzden Lübnan'daki doktorlara bu konuda da bilgiler verdik. Hastanın ameliyatını tamamladıktan sonra orada kaldık. Hasta, solunum cihazından ayrılıncaya kadar bekledik ve daha sonra Türkiye'ye döndük."

"Bu ameliyatların tamamen ücretsiz olduğu tek ülke Türkiye"

Türk hekimlerin, yapay kalp cihazları ve kalp yetmezliği cerrahisi konusundaki yetkinliğini vurgulayan Kervan, şöyle devam etti:

"Kalp yetmezliğiyle ilgilenen Türk kalp cerrahlarının uluslararası tanınırlığı çok fazla. Ülkemiz dünyada 3'üncü sırada, yapay kalp cihazlarının en fazla takıldığı, bu ameliyatların en fazla yapıldığı ülkelerden biriyiz. En önemli konulardan biri ise bu kadar büyük maliyetli, bu kadar pahalı ameliyatların ülkemizde tamamen ücretsiz olması, devletin bunu karşılaması. Dünyada bu ameliyatların tamamen ücretsiz olduğu tek ülke Türkiye. Ülkemizin en büyük gücü bu."

"Böyle bir merkez Avrupa'da yok"

Kervan, Ankara Şehir Hastanesi'nin kalp yetmezliği ve kalp nakliyle ilgili sisteminin Avrupa'da hiçbir hastanede olmadığını ifade ederek, "Kalp yetmezliği ve kalp nakli için ayrı bir yoğun bakımımız, ayrı bir servisimiz var. Sadece bu işle ilgilenen hemşirelerimiz, doktorlarımız var. Böyle bir merkez Avrupa'da yok. Aynı anda 3 kalp nakli yapabiliyoruz. Bunu da daha önce gerçekleştirdik. Büyük bir ekibe sahibiz." bilgisini paylaştı.

Artık yurt dışından hastaların ameliyat olmak için Türkiye'ye geldiğini belirten Kervan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde sağlık turizmini cazip kılan en önemli noktalardan biri de ücret. ABD'de açık kalp cerrahisi ameliyatları 100-150 bin dolardan aşağıya yapılmıyor, ülkemizde aynı malzemeleri kullanarak, aynı sonuçları aldığımız ameliyatları üçte bir fiyatına yapıyoruz. Yaptığımız yapay kalp cihazı, kalp nakli ameliyatlarının sonuçları, uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından değerlendiriliyor. Zaten eğer sonuçlarınız iyi olmazsa hastalar size yönlendirilmiyor veya siz yurt dışına eğitim vermeye gitmiyorsunuz. Bizim sonuçlarımız iyi olduğu için hem Türkiye'ye eğitime geliniyor hem de bizler uluslararası alanda davetler alıyoruz."

Türkiye, Lübnan, Türk, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'daki kalp yetmezliği hastası, Türk hekimin yaptığı ameliyatla hayata tutundu - Son Dakika


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