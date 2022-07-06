Lübnan'daki Kurban Pazarında Bayram Alışverişi - Son Dakika
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Lübnan'daki Kurban Pazarında Bayram Alışverişi

06.07.2022 15:20
Lübnan'daki Kurban Pazarında Bayram Alışverişi

BAALBEK, 6 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın Baalbek şehrinde Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarında görülen insanlar, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)

BAALBEK, 6 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın Baalbek şehrinde Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarında görülen insanlar, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki Kurban Pazarında Bayram Alışverişi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'daki Kurban Pazarında Bayram Alışverişi - Son Dakika
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