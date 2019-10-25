Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Maruni patriğinden "mini hükümet" çağrısı
Son Dakika Güncel Lübnan'daki Maruni patriğinden 'mini hükümet' çağrısı

Lübnan'daki Maruni patriğinden "mini hükümet" çağrısı

1 saat önce

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, parlamentodaki parti ve blokların dışındaki şahsiyetlere "mini hükümet" kurma çağrısında bulundu.

Lübnan'daki Maruni patriğinden

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, parlamentodaki parti ve blokların dışındaki şahsiyetlere "mini hükümet" kurma çağrısında bulundu.

Rai, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet tarafından açıklanan reform paketinin uygulanabilmesi için parlamentodaki parti ve blokların dışındaki şahsiyetlerin yeni bir hükümet kurması gerektiğini belirtti.

Hiçbir grup ve şahsiyetin iradesini halka dayatma hakkına sahip olmadığını vurgulayan Rai, "Yeni bir hükümet kurma noktasındaki gecikmenizden dolayı hazineden her gün milyonlarca doların kaybından sizler sorumlusunuz." ifadelerini kullandı.

Rai, ülke genelinde gösteriler düzenleyen Lübnan halkının taleplerine kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Hükümet, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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