Lübnan'daki patlama 90 bin öğrencinin eğitimini etkiledi - Son Dakika

Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Tarek al-Majzoub, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın 90 bin öğrencinin eğitimini etkilediğini açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos'ta çıkan yangın sonucu şiddetli bir patlama meydana gelmiş, 180 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 6 bin kişi yaralanmış, patlamanın yaşandığı bölge harabeye dönmüştü.

Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Tarek al-Majzoub ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay ile Beyrut Limanı'ndaki patlamanın etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu. Eğitim Bakanı al-Majzoub yaptığı açıklamada, başkentte meydana gelen patlamanın 90 bin öğrencinin eğitimini etkilediğini ve 30 okulun ağır hasar aldığını belirtti. İhtiyaçların çok fazla olduğunu dile getiren Eğitim Bakanı, UNESCO'dan destek istedi.

Genel Direktör Azoulay yaptığı açıklamada, Lübnanlı çocukların eğitimlerini güvenceye almak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. - BEYRUT